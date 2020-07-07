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Посол ЕС назвал преждевременными разговоры об открытии границ для россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На данный момент пока рано говорить об открытии границ Евросоюза для граждан России. Об этом 7 июля заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

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Он напомнил, что Евросоюз в первую очередь открыл границы внутри Шенгенской зоны, а с 1 июля разрешен въезд гражданам еще 15 государств.

«Пересмотр этого списка будет проводиться в середине июля. И пока что рано сказать, кто туда попадет», — приводит его слова «РИА Новости».

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств — нерезидентов ЕС. Среди них Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай «при условии подтверждения взаимности».

России и США в списке нет, но в ЕС пообещали, что его будут пересматривать каждые две недели.

Предварительный список государств послы стран ЕС согласовали 26 июня.

Москва рассчитывает на включение России в список стран, гражданам которых разрешат въезд в Евросоюз при следующем рассмотрении этого вопроса.

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