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Названы самые продаваемые в России кроссоверы с пробегом

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Фото: ТАСС/PA Images/Slavko Midzor
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С января по май 2020 года в России было продано 402 тыс. 344 кроссовера с пробегом, что на 7,8% меньше, чем за такой же период прошлого года. За 5 месяцев 2019 года россияне приобрели 436 606 подержанных «паркетников». Об этом 7 июля сообщает «Автостат-Инфо».

На первом месте находится кроссовер Toyota RAV4 с результатом 15 тыс. 241 автомобиль (+7,8% к результату прошлого года). Второе место занимает Nissan Qashqai — 12 тыс. 675 единиц (-5,8%). Третье место у модели Toyota Land Cruiser, которую выбрали 12 тыс. 220 россиян (-6,3%).

В топ-10 самых популярных за пять месяцев 2020 года на российском вторичном рынке кроссоверов вошли также Nissan X-Trail (11 тыс. 114 ед., −3,6%), Mitsubishi Outlander (10 тыс. 079 ед., −6,7%), Toyota Land Cruiser 200 (7 тыс. 302 ед., −8%), Lexus RX (6тыс. 815 ед., −9%), Honda CR-V (6 тыс. 438 ед., −15%), Suzuki Vitara (5 тыс. 830 ед., −14%) и Mazda CX-5 (5 тыс. 184 ед., +8%).

3 июля сообщалось, что в июне 2020 года самой продаваемой моделью в Европе стал Renault Clio с показателем в 16 028 машин (—51% к такому же периоду прошлого года).

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