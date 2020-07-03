Названы самые популярные автомобили в Европе по итогам июня

В июне 2020 года самой продаваемой моделью в Европе стал Renault Clio с показателем в 16 028 машин (–51% к такому же периоду прошлого года). Об этом 3 июля сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.

Второе место занимает Volkswagen Golf, который в июне выбрали 13 125 европейцев (–64%). Третий результат показал Peugeot 208 — 10 977 единиц (–46%). Четвертое место у Dacia Sandero, на которой остановили свой выбор 10 651 покупатель (–52%). Замыкает пятерку лидеров Renault Captur, разошедшийся тиражом 10 047 экземпляров (–46%).

В топ-10 самых продаваемых моделей в Европе по итогам июня 2020 года входят также: Volkswagen T-Roc (9727 ед., −49%), Opel Corsa (9451 ед., −53%), Dacia Duster (9041 ед., −56%), Citroen C3 (8712 ед., −55%) и Volkswagen Tiguan (8689 ед., −55%).

19 июня сообщалось, что самым популярным новым автомобилем в Москве по итогам мая 2020 года стала модель Hyundai Creta.