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Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник во вторник, 7 июля.

«Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя», — сказал собеседник агентства.

Он не пояснил характер аварийной ситуации с лайнером. Самолет летел из Екатеринбурга.

Ранее, 22 июня, в Красноярске экстренно сел борт ATR-42, который выполнял рейс из Северо-Енисейска. Тогда никто из пассажиров не пострадал. Причиной инцидента стали технические неполадки.

17 июня пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту. Он летел из Москвы в Пермь. На борту были 45 пассажиров и пять членов экипажа, пострадавших нет.

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