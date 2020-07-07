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Сидевшему на скамейке мужчине прострелили локоть и колено в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Неизвестный стрелок дважды ранил сидевшего на скамейке мужчину в центре Москвы. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 6 июля в полицию поступила информация о том, что на улице Новокузнецкой в гражданина выстрелили четыре раза, а попали дважды. По предварительной информации, огонь велся из пневматического оружия.

«В ходе проверки оперативники выяснили, что на лавочке по указанному адресу сидел 40-летний москвич. Внезапно он услышал звук, похожий на выстрел, и почувствовал резкую боль в ноге и руке. После этого мужчина позвонил в службу «112» и рассказал, как всё было», — цитирует слова источника агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшего направили в больницу, где у него диагностировали огнестрельные ранения левого лучезапястного сустава и правого колена.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили информацию о ранении гражданина и уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Накануне сообщалось, что в Москве 15-летний юноша выстрелил в лоб своей 16-летней подруге. Подростков доставили в полицию. Также сотрудники правоохранительных органов вызвали их родителей для дальнейшего разбирательства. Работники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку.

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