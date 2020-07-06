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Подростков доставили в полицию после выстрела девочке в лоб в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В понедельник в Москве 15-летний юноша выстрелил в лоб своей 16-летней подруге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 6 июля.

«Подростков доставили в полицию после того, как один из них выстрелил подруге в лоб из пневматического оружия», — заявил телеканалу дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сотрудники полиции вызвали родителей подростков для дальнейшего разбирательства. Работники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в доме на улице Затонная. Девочке не потребовалась госпитализация.

В марте в Санкт-Петербурге 15-летний школьник на уроке выстрелил в упор из газового пистолета, заряженного аэрозольным перцовым баллончиком, в 14-летнего соседа по парте.

Газ распылился по классу, учеников вывели из кабинета. Никто не пострадал.

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