Подростков доставили в полицию после выстрела девочке в лоб в Москве

В понедельник в Москве 15-летний юноша выстрелил в лоб своей 16-летней подруге. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ 6 июля.

«Подростков доставили в полицию после того, как один из них выстрелил подруге в лоб из пневматического оружия», — заявил телеканалу дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сотрудники полиции вызвали родителей подростков для дальнейшего разбирательства. Работники подразделения по делам несовершеннолетних начали проверку.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел в доме на улице Затонная. Девочке не потребовалась госпитализация.

В марте в Санкт-Петербурге 15-летний школьник на уроке выстрелил в упор из газового пистолета, заряженного аэрозольным перцовым баллончиком, в 14-летнего соседа по парте.

Газ распылился по классу, учеников вывели из кабинета. Никто не пострадал.