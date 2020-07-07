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В России возобновила работу почти половина предприятий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России 48% предпринимателей заявили, что их бизнес возобновил работу. Эта информация следует из опроса Торгово-промышленной палаты (ТПП) по еженедельному проекту «Бизнес-барометр страны», который появился в распоряжении ТАСС во вторник, 7 июля.

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В опросе участвовали 26,8 тыс. предпринимателей из 83 субъектов России, 98% которых относятся к микро-, малому или среднему бизнесу.

«Восстанавливаются или сумели приспособиться и начать зарабатывать 32% бизнесов, окончательно закрыты — 13%, в стадии закрытия — 7%», — говорится в сообщении.

О наличии плана действий по восстановлению деятельности сообщили 37% предпринимателей, еще 40% пока наблюдают за ситуацией, у 23% нет никакого плана.

О планах работы с населением для восстановления деятельности заявили 73% респондентов, 28% — о планах работы с другими компаниями.

Участвовать в госзакупках собираются 19% предпринимателей, а 37% считают, что их бизнес будет восстанавливаться от полугода до года. Еще 27% рассчитывают восстановиться за год–два, а 19% — за срок от трех до шести месяцев.

В качестве финансовых инструментов для восстановления 47% бизнесменов планирует использовать банковские кредиты, 34% — свои накопления, 31% думают получить субсидии и льготные кредиты через инфраструктуру поддержки предпринимательства.

Проект «Бизнес-барометр страны» призван через проведение опросов измерять настроения бизнеса и масштабы сложившихся проблем в регионах во время пандемии нового коронавируса.

Ранее, 19 мая, заместитель мэра Москвы Владимир Ефим заявил, что в столице работу возобновили 99% промышленных предприятий, которые ранее приостановили свою деятельность из-за коронавируса. На тот период из 720 крупных и средних предприятий промышленности работали 711.

Во время введенных ограничений работать продолжали 350 промышленных предприятий, которые обеспечивали город продуктами и лекарствами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. Ефимов отмечал, что с 12 мая поэтапно еще 361 предприятие возобновило работу.

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