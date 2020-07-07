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Два ресторана закрыли в Хабаровске за нарушение санитарных правил

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В Хабаровске приостановлена деятельность летних веранд двух ресторанов. Причина — нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Речь идет о заведениях «Хлебомясъ» и «Вдрова». На какой срок они лишились возможности принимать гостей, установит суд.

Как сообщил замначальника УВД по Хабаровску Руслан Игнатьев, за минувшую неделю правоохранительные органы составили более 100 административных протоколов о нарушении масочного режима и других санитарных правил. Специалисты проверили за последние дни 58 предприятий общепита.

По словам вице-мэра по социальным вопросам Елены Лагошиной, которые приводит ИА AmurMedia, из всех ежедневно выявляемых заболевших COVID-19 в Хабаровском крае 80% составляют жители областного центра. Это 65–67 человек в день. И пока показатели не падают.

7 июля сообщалось, что весь общественный транспорт Хабаровска обеспечат системой видеонаблюдения, которая будет фиксировать соблюдение масочного режима.

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