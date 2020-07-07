Прямой эфир

Наличие масок у пассажиров автобусов Хабаровска проверит «Видеоглаз»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске общественный транспорт оборудуют системой видеонаблюдения «Видеоглаз». Камеры будут передавать картинку на пульт дежурного в режиме реального времени.

Как рассказал на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса начальник управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский со ссылкой на участников рейдов, практически в каждом автобусе два или три пассажира пренебрегают масочным режимом.

ИА AmurMedia пишет, что на линиях Хабаровска работает 583 единицы общественного транспорта. В день они перевозят порядка 81 тыс. пассажиров. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Местные жители утверждают, что в часы пик из-за недостатка рейсов в автобусы некоторых маршрутов «набивается» куда больше людей, чем позволяют санитарно-эпидемические правила. Если информация подтвердится, к перевозчику применят административные меры.

В конце июня сообщалось, что в Хабаровске из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отложено начало сезона в детских оздоровительных лагерях. Планировалось, что они откроются 1 июля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020