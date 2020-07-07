Наличие масок у пассажиров автобусов Хабаровска проверит «Видеоглаз»

В Хабаровске общественный транспорт оборудуют системой видеонаблюдения «Видеоглаз». Камеры будут передавать картинку на пульт дежурного в режиме реального времени.

Как рассказал на заседании городского штаба по борьбе с распространением коронавируса начальник управления промышленности, транспорта и связи Владимир Ощановский со ссылкой на участников рейдов, практически в каждом автобусе два или три пассажира пренебрегают масочным режимом.

ИА AmurMedia пишет, что на линиях Хабаровска работает 583 единицы общественного транспорта. В день они перевозят порядка 81 тыс. пассажиров. Это в два раза меньше, чем в аналогичный период 2019 года.

Местные жители утверждают, что в часы пик из-за недостатка рейсов в автобусы некоторых маршрутов «набивается» куда больше людей, чем позволяют санитарно-эпидемические правила. Если информация подтвердится, к перевозчику применят административные меры.

В конце июня сообщалось, что в Хабаровске из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отложено начало сезона в детских оздоровительных лагерях. Планировалось, что они откроются 1 июля.