У главы минздрава Кузбасса нашли коронавирус

У министра здравоохранения Кузбасса Михаила Малина, а также у четырех сотрудников министерства обнаружили коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава во вторник, 7 июля.

В пресс-службе отметили, что сотрудники ведомства взаимодействуют с большим числом врачей и сотрудников больниц, а также совершают рабочие поездки в медучреждения, в связи с чем находятся в зоне риска по COVID-19.

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен еще на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушла на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников Минздрава региона», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе.

Инфицированные находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение. Те, с кем больные контактировали, отправлены на домашнюю изоляцию.

Минздрав работает в штатном режиме: часть сотрудников трудятся удаленно, а те, кто не контактировал с заболевшими, находятся на своих рабочих местах.

На 7 июля в регионе зарегистрировано 49 новых случаев заболевания, в инфекционных больницах находятся 1169 человек. 953 пациента вылечились, сообщил глава Кузбасса Сергей Цивилев в Telegram. В стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8119 человек.





В конце июня стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения Елжана Биртанова. Главой ведомства другим указом назначен бывший первый замминистра.

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