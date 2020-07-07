Пассажирам электричек в Москве и Подмосковье раздадут воду из-за жары

Пассажирам отправляющихся с московских вокзалов электричек во вторник, 7 июля, бесплатно раздадут питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом рассказали в пресс-службе в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«ЦППК обеспечит сегодня пассажиров питьевой водой на головных вокзалах столицы и на крупных станциях: сотрудники предоставляют ее всем желающим бесплатно в дни, когда температура достигает предельных отметок для летнего периода — от 28 градусов», — цитирует заявление ТАСС.

Согласно данным компании, с начала июня пассажирам в Москве и Подмосковье уже роздано около трех тонн воды.

В московском регионе 7 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Синоптики предупредили жителей, что в Москве температура будет достигать +33 градусов, а в области повысится до +35 градусов.

При этом в этот день ожидается кратковременный дождь и гроза, передает Гидрометцентр.