Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Инцидент произошел примерно в 02:00 на улице Северная.

Личности погибших и причины аварии устанавливаются, отмечает ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Тверской грузовой автомобиль врезался в ограждение и упал в реку. Погиб пассажир фуры.