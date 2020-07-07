Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области
Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легковушки.
Инцидент произошел примерно в 02:00 на улице Северная.
Личности погибших и причины аварии устанавливаются, отмечает ТАСС.
Накануне сообщалось, что в Тверской грузовой автомобиль врезался в ограждение и упал в реку. Погиб пассажир фуры.