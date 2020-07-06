Пассажир погиб при падении грузовика в реку в Тверской области

В Тверской области проводится проверка по факту ДТП с участием грузовика. Автомобиль врезался в ограждение и упал в реку.

Авария произошла на дороге из Сандово в Тютово. По данным ГИБДД, водитель грузовика врезался в железное ограждение на мостовом сооружении. После этого транспортное средство упало в реку Саванка. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В результате аварии 28-летний пассажир грузовика скончался. Водителя госпитализировали с различными травмами. В Госавтоинспекции уточнили, что оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, водитель был лишен права управления автомобилем и не имел полиса ОСАГО.

В середине июня житель Коми погиб при опрокидывании трактора в реку.