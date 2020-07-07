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Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Первого МГМУ им.И.М.Сеченова
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У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

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По словам медика, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Клинические испытания вакцины начались в университете в середине июня.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — цитирует врача 7 июля «РИА Новости».

Первой группе испытуемых препарат ввели более трех недель назад, второй — около двух недель назад.

После прививки у добровольцев проявилась реакция, свойственная любой другой вакцинации. По словам Смолярчук, наблюдались покраснение кожи в месте инъекции, повышение температуры, иногда головная боль.

Степень выраженности реакций была минимальной, вмешательства медиков не потребовалось. Специалист подчеркнула, что лабораторные показатели также не вызывают опасений.

В середине июля планируется выписка добровольцев.

По словам Смолярчук, вакцина, которая проходит испытания, в случае успеха может быть использована и за рубежом.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные в центре, успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ.

Также клинические испытания проходит препарат, созданный НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. 25 июня в ведомстве рассказали о самочувствии добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

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