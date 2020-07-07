Стало известно состояние добровольцев после вакцинации от COVID-19

У добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, проявилась реакция на препарат, которая держалась не более суток. Об этом рассказала руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Первого МГМУ Елена Смолярчук.

По словам медика, все добровольцы чувствуют себя хорошо. Клинические испытания вакцины начались в университете в середине июня.

«К настоящему времени самочувствие добровольцев хорошее, каких-либо жалоб нет, все жизненно важные функции в норме», — цитирует врача 7 июля «РИА Новости».

Первой группе испытуемых препарат ввели более трех недель назад, второй — около двух недель назад.

После прививки у добровольцев проявилась реакция, свойственная любой другой вакцинации. По словам Смолярчук, наблюдались покраснение кожи в месте инъекции, повышение температуры, иногда головная боль.

Степень выраженности реакций была минимальной, вмешательства медиков не потребовалось. Специалист подчеркнула, что лабораторные показатели также не вызывают опасений.

В середине июля планируется выписка добровольцев.

По словам Смолярчук, вакцина, которая проходит испытания, в случае успеха может быть использована и за рубежом.

Ранее гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные в центре, успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ.

Также клинические испытания проходит препарат, созданный НИЦ имени Гамалеи и Минобороны РФ. 25 июня в ведомстве рассказали о самочувствии добровольцев, находящихся под наблюдением специалистов госпиталя имени Бурденко.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.