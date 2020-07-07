Моралес назвал политическим преследованием требования о своем аресте
Обвинения в терроризме со стороны прокуратуры Боливии и угроза ареста являются политическим преследованием, заявил экс-президент страны Эво Моралес, комментируя высказывания боливийских властей в свой адрес.
Моралес подчеркнул, что данные обвинения являются незаконными.
«Прокуратура Ла-Паса намеревается незаконно и неконституционно обвинить меня в терроризме без уведомления. Это является еще одним доказательством систематического политического преследования со стороны правительства de facto. Демократия и верховенство закона скоро вернутся в Боливию», — написал он в Twitter 7 июля.
Накануне антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила находящегося в Аргентине Моралеса в терроризме и потребовала его ареста.
Отмечается, что обвинения основаны на аудиозаписи телефонных переговоров с лидером боливийских производителей коки Фаустино Юкрой. На ней голос, приписываемый бывшему боливарианскому лидеру, призывает блокировать города во время политического и социального конфликта, который продолжался с октября по ноябрь 2019 года.
В ноябре прошлого года Эво Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.
Позже стало известно, что Моралес покинул страну, а полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.