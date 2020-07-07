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Моралес назвал политическим преследованием требования о своем аресте

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Фото: Global Look Press/Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com
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Обвинения в терроризме со стороны прокуратуры Боливии и угроза ареста являются политическим преследованием, заявил экс-президент страны Эво Моралес, комментируя высказывания боливийских властей в свой адрес.

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Моралес подчеркнул, что данные обвинения являются незаконными.

«Прокуратура Ла-Паса намеревается незаконно и неконституционно обвинить меня в терроризме без уведомления. Это является еще одним доказательством систематического политического преследования со стороны правительства de facto. Демократия и верховенство закона скоро вернутся в Боливию», — написал он в Twitter 7 июля.

Накануне антикоррупционная комиссия прокуратуры Боливии обвинила находящегося в Аргентине Моралеса в терроризме и потребовала его ареста.

Отмечается, что обвинения основаны на аудиозаписи телефонных переговоров с лидером боливийских производителей коки Фаустино Юкрой. На ней голос, приписываемый бывшему боливарианскому лидеру, призывает блокировать города во время политического и социального конфликта, который продолжался с октября по ноябрь 2019 года.

В ноябре прошлого года Эво Моралес объявил об отставке на фоне акций протеста после его победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

Позже стало известно, что Моралес покинул страну, а полномочия президента страны временно приняла на себя сенатор Жанин Аньес.

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