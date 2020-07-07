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США выдворят иностранных студентов на онлайн-обучении

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Фото: Depositphotos
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Иностранные студенты, проходящие обучение в США, должны будут покинуть страну, если осенью их занятия из-за пандемии будут полностью переведены в онлайн-режим. Об этом говорится в заявлении Службы иммиграционного и таможенного контроля страны, опубликованном 6 июля.

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Речь идет о тех, кто находится в Штатах по неиммиграционным визам типа F-1 и М-1.

«Студенты, которые в настоящее время находятся в США по таким программам, должны покинуть страну или принять другие меры, такие как переход в другое учебное заведение с очным форматом обучения <...>. В противном случае они могут столкнуться с иммиграционными последствиями, включая <...> депортацию», — говорится в тексте.

Кроме того, Госдеп на протяжении одного семестра не будет выдавать визы иностранным студентам, принятым на программы, которые будут доступны по меньшей мере один семестр онлайн.

При этом, отмечается, что данные меры не будут применяться к тем, чьи занятия будут проходить онлайн только частично.

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции.

На данный момент США лидируют в мире по количеству зафиксированных случаев коронавируса (3 млн человек) и жертв заболевания (132,9 тыс.).

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