Экс-посол США в России проиграл праймериз на выборах губернатора Юты

Бывший посол США в России Джон Хантсман проиграл праймериз республиканцев перед выборами губернатора штата Юта Спенсеру Коксу. Об этом 6 июля сообщила газета The New York Times по итогам обработки 90% бюллетеней.

Так, Кокс набрал 36,4% голосов избирателей, а Хантсман 34,6%.

«Только что мне любезно позвонил Джон Хантсман и признал свое поражение», - написал Кокс в Twitter.

На праймериз выбирается кандидат от Республиканской партии, который будет баллотироваться на пост губернатора. Выборы главы штата состоятся в ноябре.

Хантсман занимал пост американского посла в Москве с 2017 года по 2019.

5 июня стало известно, что бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах.