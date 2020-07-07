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Коронавирус выявили у ребенка в детском саду на Чукотке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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У воспитанника детского сада «Сказка» в городе Анадырь на Чукотке выявили коронавирус, группа закрыта на карантин. Об этом сообщил глава регионального отделения Роспотребнадзора Антон Семенихин.

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Отмечается, что мать ребенка заболела ОРВИ, после этого анализы взяли у всех членов семьи.

«Первой заболела мама, в этот же день взяли анализы у ребёнка, которые показали положительный результат. Сразу же закрыли группу на карантин. Все сотрудники детсада, дети, родители и родственники получили предписание на обследование», — цитирует Семенихина ИА «Чукотка» 6 июля.

Отмечается, что инцидент не повлияет на ход третьего этапа снятия ограничений в регионе. Так, со вторника, 7 июля с соблюдением эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора свою работу возобновят детские сады, пришкольные площадки и лагеря, а также учреждения культуры и объекты общественного питания.

По данным на 6 июля, в регионе зарегистрировано 140 случаев заболевания, 2 пациента скончались, 132 человека вылечились.

коронавирус в России

Ранее сообщалось, что все детские сады в Ханты-Мансийске закрылись до 12 июля из-за распространения коронавируса в городе.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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