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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Индонезии

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Фото: Depositphotos
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У берегов Индонезии сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение произошло 6 июля в 22:54 по местному времени (7 июля в 01:54 по мск). Эпицентр находился в 93 километра к северу от города Батанг в провинции Восточный Калимантан, а очаг залегал на глубине 528,7 километров.

Информации о пострадавших или разрушениях в результате стихии нет. Угроза цунами также не объявлялась.

6 июля на дне Байкала в районе границы Приангарья и Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 4.

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