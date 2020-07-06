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Землетрясение магнитудой четыре балла произошло на дне Байкала

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Многие жители Иркутска в понедельник, 6 июля, ощутили подземные толчки, которые произошли на дне Байкала в районе границы Приангарья и Бурятии около 19:50 и сила которых была четыре балла. В районе Смоленщины и Шелехова толчок достиг трех баллов. Энергетический класс — 12,5. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Пользователи социальной сети Instagram утверждают, что чувствовали толчки и видели, как шатаются предметы. По итогам опроса на сайте «ВКонтакте», только 44% горожан почувствовали землетрясение.

Напомним, 1 июля в акватории Тихого океана рядом с Курилами и Камчаткой произошло землетрясение. По данным Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, глубина очага подземных толчков составляет 68 км. Сейсмособытие зафиксировали рядом с северокурильским островом Шумшу и южной оконечностью полуострова Камчатка.

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