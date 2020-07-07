Обладатели новых смартфонов Samsung в Германии не смогли их зарядить

Владельцы новых смартфонов марки Samsung в Германии сообщили о возникновении проблемы с зарядкой устройств. Об этом сообщил портал Sam Mobile.

В частности, не заряжались или отключались от зарядки такие модели, как Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. При этом проблемы возникали в независимости от того, использовался для зарядки официальный аксессуар или стороннее устройство, отмечает телеканал «Звезда».

Эксперты связали внезапное отключение работы зарядных устройств с недавно вышедшим обновлением операционной системы Android, пишет REGNUM. Пока с данной неполадкой столкнулись только немецкие пользователи Samsung.

1 июня сообщалось, что один из пользователей Twitter разместил фото, установка которого в качестве экранной заставки способна сломать смартфоны Samsung. В другом посте автор отметил, что специалисты компании уже знают о проблеме и работают над ее решением.