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Климатолог допустил ускорение глобального потепления

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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
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Климатолог Андрей Киселев в беседе с НСН в понедельник, 6 июля, оценил мрачный прогнозам австралийских ученых об ускорении глобального потепления.

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По словам специалиста, «глобальные изменения уже есть» из-за учащающихся волн тепла.

«Климат — хаотическая система. Год на год не приходится. Прошлый год был вторым по уровню потепления. Это не значит, что этот год перекроет предыдущее значение, но есть предпосылки, что это произойдет. Существует непредсказуемая составляющая, поэтому однозначно ответить нельзя», — пояснил Киселев.

Ранее ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии зафиксировали увеличение частоты и силы волн тепла во всех регионах Земли. Кумулятивное тепло в течение всего летнего сезона в Австралии составило дополнительные 80 градусов Цельсия, а в Сибири и Средиземноморье — 200 градусов Цельсия и больше. Также специалисты сделали вывод об ускорении глобального потепления.

Ранее 6 июля сообщалось, что розовый лед обнаружили в итальянских Альпах. По мнению ученых, причиной такого цвета стали водоросли.

По словам специалистов, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

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