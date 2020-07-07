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Киев озвучил возможность ввода миротворцев ОБСЕ в Донбасс

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Киев рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил 6 июля украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По его словам, организация обладает соответствующим мандатом, однако такая возможность никогда ранее не использовалась.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев… формально, юридически это возможно», - сказал Резников в эфире ICTV.

По его мнению, «другая сторона» также могла бы согласиться со вводом миротворцев ОБСЕ.

Идея о миротворцах в Донбассе была озвучена еще в 2017 году. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил отправить охранную миссию ООН на линию соприкосновения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и ВСУ с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Однако Киев начал настаивать на размещении миротворцев в самих республиках вплоть до границы с РФ.

Кроме того, украинские власти предложили наделить миротворцев полномочиями разоружения ополченцев.

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