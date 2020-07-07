Киев озвучил возможность ввода миротворцев ОБСЕ в Донбасс

Киев рассматривает возможность ввода миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил 6 июля украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, организация обладает соответствующим мандатом, однако такая возможность никогда ранее не использовалась.

«Изучаем пока что беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев… формально, юридически это возможно», - сказал Резников в эфире ICTV.

По его мнению, «другая сторона» также могла бы согласиться со вводом миротворцев ОБСЕ.

Идея о миротворцах в Донбассе была озвучена еще в 2017 году. Тогда президент РФ Владимир Путин предложил отправить охранную миссию ООН на линию соприкосновения между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и ВСУ с целью обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ.

Однако Киев начал настаивать на размещении миротворцев в самих республиках вплоть до границы с РФ.

Кроме того, украинские власти предложили наделить миротворцев полномочиями разоружения ополченцев.