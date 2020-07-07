Мемориальную доску бывшему мэру открыли в Краснодаре

Мемориальную доску Валерию Самойленко установили в Краснодаре по адресу улица Гоголя, 23 — на доме, где 25 лет прожил бывший мэр города. В церемонии открытия приняли участие глава города Евгений Первышов и депутат гордумы Михаил Самойленко — сын Валерия Александровича.

«Валерий Самойленко оставил яркий след в истории города. Он строил мосты и дороги, трамвайные ветки и целые микрорайоны. Большое внимание уделял культурной сфере — именно при нем появилось творческое объединение «Премьера», органный зал, созданы городское телевидение и газета «Краснодарские известия»», — отметил Евгений Первышов, передают «Кубанские новости».

Мемориальную доску писателю Борису Стругацкому установят в 2020 году в Санкт-Петербурге на доме, где он жил. Постановление о размещении мемориальной доски подписал губернатор Александр Беглов. Она появится на лицевом фасаде здания на улице Победы, дом 4, литера А, выходящем на пересечение улиц Победы и Варшавской.