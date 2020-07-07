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Правительство рассмотрит изменения в статью закона о репрессированных

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Правительство России на очередном заседании намерено рассмотреть изменения в статью закона о реабилитации жертв политических репрессий.

«Законопроектом предлагается уточнить нормы о принятии на учет реабилитированных лиц и членов их семей, в том числе выехавших для воссоединения с репрессированным членом семьи, в случае возвращения (при намерении возвратиться) на прежнее место жительства», — сообщается на сайте правительства во вторник, 7 июля.

Кроме того, согласно законопроекту, субъекты РФ должны будут принять на учет, а также обеспечить жильем реабилитированных с семьями независимо от срока их проживания в населенных пунктах, в которые они намерены вернуться, места жительства, имущественного положения и пр.

В феврале сообщалось, что власти Приморья готовят изменения в краевой закон о предоставлении бесплатных путевок в санатории. В частности, на них смогут рассчитывать граждане, пострадавшие от политических репрессий.

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