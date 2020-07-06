Медведчук назвал политику ЕС в отношении Украины колониальной

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Украины Виктор Медведчук обвинил Евросоюз (ЕС) в проведении колониальной политики в отношении страны из-за запрета развития украинского машиностроения.

Он рассказал, что 3 июля посол ЕС на Украине Матти Маасикас направил премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову письмо, в котором фактически потребовал отменить работу кабмина и рады по стимулированию работы украинского машиностроения.

Медведчук отметил, что в данном письме ЕС в лице Маасикаса выразил недовольство положением соответствующего постановления украинского правительства о том, что до 30% комплектующих продукции машиностроения для импорта будут производиться на Украине.

По словам Маасикаса, данная политика нарушает принципы «равного отношения и недискриминации», подразумевая Соглашения ВТО и Соглашение об ассоциации с ЕС.

Медведчук отметил, что таким образом ЕС не одобряет планы украинских властей поддержать отечественное машиностроение.

«Евросоюз проводит в отношении Украины колониальную политику, пытаясь окончательно превратить нашу страну в сырьевой придаток. Это не «партнеры», а именно колонизаторы», — приводятся его слова на сайте партии в понедельник, 6 июля.

Политик напомнил о «мизерных» квотах на беспошлинный экспорт 36 видов сельхозсырья, а также об ультиматуме относительно отмены Киевом моратория на экспорт леса-кругляка.

28 июня Медведчук заявил, что украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, своими действиями нарушают сразу несколько положений конституции страны.

Политик отметил, что Украина — суверенная страна, однако власти передали ее под внешнее управление, что нарушает первую статью основного закона.