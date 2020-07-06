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Затраты на маркировку молочных продуктов оценили в 61 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») оценил затраты на маркировку для молочных продуктов в 61,3 млрд рублей в первый год ее реализации, сообщили в организации в понедельник, 6 июля.

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«По последним актуализированным расчетам исходя из данных предприятий, затраты в первый год составят не менее 61,3 млрд рублей. Маркировка — это самая дорогая регуляторная мера в истории современной России», — отметили в союзе.

В «Союзмолоке» оценивают затраты на печать кода в типографии в 20 копеек при стоимости кода в 50 копеек без НДС, и если предприятиям с объемом производства в 10 т в сутки не удастся наносить маркировку в типографии, то им придется устанавливать собственное оборудование, стоимость которого составляет от 3 до 10 млн рублей.

В то же время, по словам генерального директора «Союзмолока» Артема Белова, говорить о минимальных расходах на маркировку молочных продуктов преждевременно, потому что расчеты по цепочке «от поля до прилавка» до сих пор не производились.

«Союзмолоко по-прежнему придерживается позиции, что введение маркировки нецелесообразно, учитывая уже работающую систему прослеживаемости (электронную систему ветеринарной сертификации «Меркурий») и крайне незначительную (менее 1%) долю контрафактной продукции», — заключили в организации.

3 апреля сообщалось, что правительство России продлило эксперимент по маркировке сертифицированной готовой молочной продукции до 31 декабря текущего года.

Пилотный проект стартовал в России 15 июля 2019 года, изначально он должен был завершиться 29 февраля 2020 года, однако правительство продлило эксперимент до 31 марта текущего года.

Маркировке подлежат молоко и сливки, сухое молоко, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и др.), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и другие продукты.

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