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ООН заявила об использовании террористами COVID-19 в своей пропаганде

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Фото: TASS/imago images/photothek
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Запрещенные в России организации ИГ («Исламское государство») и «Аль-Каида» используют в своих пропагандистских онлайн-роликах коронавирус в качестве агитации и призыва к насилию. Об этом в понедельник, 6 июля, заявила глава Управления ООН по наркотикам и преступности Хада Фатхи Уоли на контртеррористической конференции.

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По ее словам, боевики используют локальные конфликты, проблемы в управлении для достижения своих целей, а COVID-19 «вызвал серьезные сбои» в системах здравоохранения, экономике и местных сообществах по всему миру.

«Пандемия [коронавируса] выявила уязвимость перед новыми и появляющимися формами терроризма, такими как злоупотребление цифровыми технологиями, кибератаки и биотерроризм», — отметила Уоли.

Тем не менее она подчеркнула, что пока нельзя полностью оценить влияние ситуации с коронавирусом «на ландшафт терроризма».

21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вылазки боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ участились на фоне пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.

В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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