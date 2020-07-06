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МИД заявил об утрате доверия к США

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Россия не видит в США договороспособного партнера и уже утратила доверие к Вашингтону, заявил в понедельник, 6 июня, замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя онлайн-переговоры стран — участниц Договора по открытому небу.

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Конференция была созвана из-за решения США выйти из соглашения.

Рябков указал, что в последнее время американская сторона всё чаще отказывается от выполнения своих обязательств и расторгает различные договоры.

«Мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать», — сказал Рябков «Известиям».

Замминистра добавил, что восстановление доверия придется осуществлять малыми шагами.

21 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из Договора по открытому небу. Решение вступит в силу через шесть месяцев. При этом американский лидер допустил заключение нового соглашения.

Российский МИД при этом призвал Вашингтон не надеяться, что после выхода из договора он продолжит получать всю информацию по нему.

Соответствующее соглашение было подписано в 1992 году. Согласно документу, 34 страны-участницы могут совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

В конце мая немецкое издание Die Welt объяснило, почему выход из соглашения станет проигрышем для США. Журналисты выразили мнение, что из-за действий американцев будет подорвана безопасность Европы.

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