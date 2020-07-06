ГД составила обращение к нацсобранию Турции по вопросу собора Святой Софии

Государственная дума во вторник, 7 июля, может принять проект обращения к Великому национальному собранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Проект обращения в понедельник, 6 июля, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в тексте обращения.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора, и поступит в зависимости от него.

2 июля власти Турции рассматривали вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении музея в мечеть. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании от турецкой стороны взвешенных решений по данному вопросу.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не изменять статуса собора.

Если Госсовет страны одобрит смену статуса, большая молитва в Святой Софии может пройти 15 июля.

Храм Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, памятника мирового наследия ЮНЕСКО.