Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Во Франции объявили состав нового правительства
Общество
Инвалиды смогут получить средства реабилитации не по месту прописки
Общество
Число вакансий на рынке труда выросло в полтора раза с февраля
Общество
Минкомсвязь разработала систему отслеживания контактов больных коронавирусом
Общество
Климатолог предупредил о возможном образовании торнадо в столичном регионе

ГД составила обращение к нацсобранию Турции по вопросу собора Святой Софии

0
Фото: Global Look Press/Craig Lovell
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная дума во вторник, 7 июля, может принять проект обращения к Великому национальному собранию Турции в связи с рассмотрением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле. Проект обращения в понедельник, 6 июля, опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Просим наших коллег, депутатов Великого национального собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в тексте обращения.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора, и поступит в зависимости от него.

2 июля власти Турции рассматривали вопрос об изменении статуса собора Святой Софии. Отмечалось, что, согласно недавним опросам, около 70% турецких респондентов одобряют решение о превращении музея в мечеть. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об ожидании от турецкой стороны взвешенных решений по данному вопросу.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не изменять статуса собора.

Если Госсовет страны одобрит смену статуса, большая молитва в Святой Софии может пройти 15 июля.

Храм Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, памятника мирового наследия ЮНЕСКО.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020