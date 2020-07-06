Россия объявила в розыск гражданина США по подозрению в растрате

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина США Питера Штерна и объявил его в международный розыск. Американца обвиняют в растрате, совершенной в России.

Речь идет о ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная в особо крупном размере»), сообщили ТАСС в суде. Детали дела не уточняются.

В июне Хорошевский суд Москвы объявил в международный розыск и заочно арестовал бизнесмена, совладельца брендов «Довгань», «Смак», «Красная линия» и Cliven Германа Лиллевяли. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Следствие считает, что он перевел на брокерскую площадку в США привлеченные инвестиции на сумму более $150 млн.