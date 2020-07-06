Во Франции объявили состав нового правительства

Жан-Ив Ле Дриан переназначен на пост министра иностранных дел в новом правительстве Франции. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер. Трансляция объявления нового состава правительства страны ведется в Twitter Елисейского дворца.

«По распоряжению президента Франции [Эммануэля Макрона] Жан-Ив Ле Дриан назначен на пост министра иностранных дел», — сказал Колер.

Кроме того, Флоранс Парли сохранила пост министра вооруженных сил. Она возглавляла военное ведомство последние три года.

Новым министром внутренних дел Франции назначен Жеральд Дерманен. Ранее он занимал пост министра государственного действия и госфинансов.

Новым министром культуры стала Розлин Башло, последнее время работавшая на телевидении. Элизабет Борн, ранее занимавшая пост министра экологического перехода, стала министром труда. Ее должность заняла Барбара Помпили.

3 июля председатель правительства Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Отмечалось, что он продолжит вести текущие дела до назначения нового правительства. Ему на замену президент французской республики Эммануэль Макрон назначил Жана Кастекса, отметив, что Филипп был предан своей работе, которую выполнял в течение трех лет.

Церемония вступления в должность Кастекса прошла в этот же день в Матиньонском дворце.

5 июля стало известно, что Филипп был переизбран на должность мэра города Гавр.