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Проверку Мирнинского театра проводят в Якутии

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В Якутии правоохранители заинтересовались Мирнинским театром: 3 июля для проверки были изъяты финансовые документы за 2018–2020 годы, в том числе касающиеся зарплаты, договоры закупок и табели учёта рабочего времени.

Учреждение последние месяцы в связи с пандемией работало удаленно, сейчас сотрудники находятся на каникулах. Информацию о проверке подтвердила заместитель директора театра Людмила Соловьёва. Правоохранители опросили членов коллектива, в том числе выясняли, проводились ли по факту в театре определённые виды работ. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на SakhaLife.ru.

Ранее следственные органы СК России по Орловской области начали проверку по материалам СМИ. Речь идет о нарушениях со стороны должностных лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий государственного контракта на реконструкцию орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство». Подрядчик получил на 21 млн рублей больше, чем подтверждено актами выполненных работ.

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