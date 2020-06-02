Нарушения при реконструкции театра для детей проверят в Орле

Следственные органы СК России по Орловской области начали проверку по материалам СМИ. Речь идет о нарушениях со стороны должностных лиц, осуществляющих контроль за исполнением условий государственного контракта на реконструкцию Орловского театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Работы были организованы в рамках региональной программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия г. Орла». Источниками финансирования стали федеральный и областной бюджеты. Подрядчик получил на 21 млн рублей больше, чем подтверждено актами выполненных работ. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, передает InfoOrel.ru.

Планируется дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц по ст. ст. 293 УК РФ (халатность), 290 УК РФ (получение взятки), 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 204 УК РФ (коммерческий подкуп).