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В Томске 16 парков и скверов благоустроят к 1 сентября

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Мэр Томска Иван Кляйн дал поручение подрядчикам, которые занимаются благоустройством парков, скверов и аллей, завершить работы до 1 сентября. К осени должны быть подготовлены 16 городских территорий.

Общественные пространства благоустраивают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Восемь территорий были отобраны в ходе рейтингового голосования горожан, еще в восьми парках и скверах работы продолжаются с 2019 года. Об этом пишет РИА «Томск».

На большинстве объектов уже выполнено 25% запланированного объема работ. По словам Кляйна, подрядчики должны усилить бригады, чтобы уложиться в отведенные сроки. Мэр Томска отметил, что после 1 сентября могут остаться только задачи по озеленению пространств.

Демонтажные работы уже начались на проспекте Фрунзе. Где планируется обустроить пешеходную аллею. Там планируется замена асфальтового покрытия на плитку и обустройство велопарковки. В Березовой роще готовят основание для обустройства дорожек.

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