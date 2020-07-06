Власти Бали заявили о намерении принимать туристов с 11 сентября

Индонезийский курорт Бали планирует начать снова принимать иностранных туристов. Об этом заявило местное правительство в понедельник, 6 июля.

Внутренние туристы смогут посетить Бали уже с 31 июля, иностранцев ждут с 11 сентября, передает Bloomberg.

Открытие туризма — один из шагов по восстановлению экономики региона, для которой путешественники — одна из главных статей дохода.

Губернатор острова Вайан Костер обратился к населению с просьбой носить маски, соблюдать дистанцию и избегать больших скоплений людей, чтобы не дать коронавирусу широко распространиться.

В начале июня на Бали, по официальным данным, было выявлено 465 инфицированных коронавирусом. Однако к 6 июля их число выросло до 1,9 тыс. Это явление связывают с возвращением в регион приезжих рабочих.

В конце мая власти Доминиканы сообщили, что планируют возобновить прием иностранных туристов 5 июля. При этом режим чрезвычайного положения, введенный в марте, сняли только 2 июля.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.