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«Сквер эффективных решений» открыли в Рязани

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Фото: 7info.ru
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В Рязани открылся «Сквер эффективных решений». На протяжении пяти дней там будут проводиться мастер-классы, лекции и выставки для представителей бизнес-сообщества.

Участвовать в проекте может компания, выручка которой составляет от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год. Предприятие также должно относиться к одной из базовых несырьевых отраслей экономики. Речь идет о строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве или транспорте. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном капитале предприятия не должна превышать 25%.

Проект осуществлен при поддержке Регионального центра компетенций. Главная цель – популяризация нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Опытом с предпринимателями будут делиться руководители и сотрудники предприятий.

По словам губернатора Николая Любимова, которые приводит РИА «7 новостей», оказание помощи предприятиям и привлечение инвестиций являются приоритетом в работе властей, поскольку необходимо быстрое восстановление экономики и ее оживление.

Глава региона рассчитывает, что в ближайшие годы к нацпроекту присоединится значительное количество предприятий малого и среднего бизнеса Рязанской области.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области до конца 2020 года планируется отремонтировать 40 дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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