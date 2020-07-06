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Умерла пролежавшая 11 лет пострадавшая при пожаре в «Хромой лошади»

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Фото: ТАСС/Игорь Катаев
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Умерла пострадавшая после пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» Ирина Пекарская. Об этом сообщила «Комсомольской правде» 6 июля мама погибшей Галина Пекарская.

Женщина рассказала, что в последние три месяца в больницу к Ирине не пускали из-за коронавируса и причину смерти Ирины пока семье не озвучили.

В последние три года жизни Ирина Пекарская провела в паллиативном отделении в Березниках.

В результате пожара в «Хромой лошади» она получила различные травмы и повреждения, но доминирующим стал диагноз «токсическая и постгипоксическая энцефалопатия». Отравление угарным газом вызвало необратимые последствия в ее головном мозге, поэтому последние 11 лет жизни Ирина провела, никого не узнавая.

У Ирины осталось двое сыновей.

Пожар в «Хромой лошади», в результате которого погибли 156 человек, произошел в ночь на 5 декабря 2009 года в Перми. Пламя распространилось по помещению после возгорания пиротехники. Совладелец заведения Анатолий Зак своей вины не признал. По делу о пожаре осудили семь человек.

Зак в 2018 году досрочно вышел на свободу после пересчета срока по новому закону «день за полтора». В 2013 году его приговорили к наказанию в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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