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Совладелец сгоревшего клуба «Хромая лошадь» досрочно вышел на свободу

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Фото: РИА Новости/Игорь Катаев
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Совладелец клуба «Хромая лошадь» Анатолий Зак 4 сентября досрочно вышел на свободу из исправительной колонии № 11 в Челябинске после пересчета срока по новому закону «день за полтора».

Ходатайство осужденного «О снижении наказания в связи с применением нового закона» было удовлетворено 22 августа, следует из информации Копейского городского суда, пишет «Коммерсант».

Зак был признан виновным в совершении преступления при оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, которые повлекли смерть двух и более лиц, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в апреле 2013 года.

Бизнесмена приговорили к наказанию в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Пожар в «Хромой лошади», в результате которого погибли 156 человек, произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Пламя распространилось по помещению после возгорания пиротехники. Зак своей вины не признал. Всего по делу о пожаре осудили семь человек.

Владелец ночного клуба собирается снова заняться бизнесом после поездки в Израиль, где он планирует поправить свое здоровье, передает НСН.

Пожар в «Хромой лошади» стал самым тяжелым по последствиям за последнее десятилетие. Не менее трагичными стали возгорания в доме престарелых в станице Камышевской в Краснодарском крае (2007 год) и в УВД Самары (1999 год) — в первом случае огонь унес 63 жизни, во втором — 57. Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, произошедший 25 марта этого года, унес жизни 60 человек.

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