Права более 30 медработников на выплаты были нарушены в Магадане

Прокуратура Магадана провела проверку соблюдения прав медицинских работников, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Благодаря прокурорскому вмешательству права 33 сотрудников городской станция скорой медицинской помощи восстановлены, им выплачено более 1,1 млн рублей.

Установлено, что в МОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» надбавки стимулирующего характера осуществлялись не в зависимости от факта непосредственной работы, а исходя из объема занимаемой должности, что привело к снижению полученных выплат, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе прокуратуры Магаданской области. Главному врачу учреждения было внесено представление.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении выплат медикам на июль и август. «Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи, поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август», — сказал российский лидер в телеобращении к россиянам 23 июня.