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Время посещения магазинов ограничили для туристов в Карелии

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Фото: РИА Новости/Юлия Честнова
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В Петрозаводске для туристов ограничили время посещение объектов розничной продажи продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Соответствующее решение принято в соответствии с распоряжением главы республики.

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Администрация Петрозаводского городского округа определила время, когда организованные группы туристов могут посещать магазины. Посещение объектов розничной продажи продовольственных товаров возможно с 20 до 22 часов. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Магазины продажи сувенирной продукции смогут принимать туристов в рамках своего режима.

Двухнедельную изоляцию для приезжих из других регионов России в Карелии отметили 30 июня. При этом все прибывающие в республику должны сообщать о себе на горячую линию минздрава.

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