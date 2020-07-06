Защита обжаловала приговор по делу «Седьмой студии»

Защита обжаловала обвинительный приговор вынесенный по так называемому делу «Седьмой студии». Об этом 6 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мещанского суда Москвы.

«В суд поступили апелляционные жалобы на приговор от 26 июня», — рассказали агентству.

Приговор уже обжаловал осужденный экс-директор «Гоголь-центра» и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Алексей Малобродский, его адвокат, а также защита бывшего гендиректора АНО и экс-директора ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрия Итина.

26 июня суд вынес приговоры по делу. Главный фигурант — режиссер Кирилл Серебренников — получил три года условно и штраф в размере 800 тыс. рублей. Гендиректор проекта Юрий Итин получил три года условно и штраф в 200 тыс. рублей, а продюсер Алексей Малобродский — два года условно и штраф в 300 тыс. рублей.

Всех троих признали виновными в мошенничестве, с них будет взыскано 129 млн рублей ущерба, нанесенного Минкульту. Малобродский и Итин лишены права занимать административные должности в государственных учреждениях.

Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как данный срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом. При этом женщину также обязали выплатить сумму ущерба в 129 млн рублей солидарно с Серебренниковым, Итиным и Малобродским.

Еще одна фигурантка дела ― бывшая глава департамента Минкультуры Софья Апфельбаум — признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.

По данным обвинения, фигуранты дела похитили 129 млн рублей из бюджета, выделенных в 2011–2014 годах основанной режиссером одноименной автономной некоммерческой организации на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства «Платформа». Свою вину они не признали.