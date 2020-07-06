Путин выразил готовность помочь Конго в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 6 июля.

«Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — заявили в Кремле.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии и сошлись во мнениях о необходимости мирного решения конфликта путем политического диалога.

Ранее 6 июля Путин принял участие в телефонном разговоре с королем Бахрейна Хамадом аль Халифой. Главной темой разговора, состоявшегося по инициативе бахрейнской стороны, стала ситуация в Сирии, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств — гарантов астанинского процесса.