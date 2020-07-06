Путин обсудил ситуацию в Сирии с королем Бахрейна

Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад аль Халифа провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в понедельник, 6 июля.

Стороны обсудили вопросы урегулирования в Сирии, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств – гарантов астанинского процесса, говорится в сообщении. Также были затронуты темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

В Кремле отметили, что инициатором разговора стала бахрейнская сторона.

2 июля президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Рухани провели конференцию по урегулированию ситуации в Сирии. По итогам конференции лидеры трех стран сделали совместное заявление о том, что принципы независимости и целостности Сирии подлежат всеобщему соблюдению и никто не должен их подрывать.