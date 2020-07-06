Высокий класс пожароопасности ожидают в районах Нижегородской области

Четвертый класс пожарной опасности лесов и торфяников установился в Арзамасе, Выксе, Лысковском и Арзамасском районах Нижегородской области. В течение недели в регионе ожидается жаркая погода.

По данным МЧС, третий класс пожароопасности отмечается в Кулебаках, Первомайске, Вадском, Большемурашкинском, Сеченовском и Княгининском районах. Менее опасная обстановка складывается в Дзержинске, Сарове, Перевозе, а также в Павловском, Уренском, Сосновском, Пильнинском и других районах. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

В Нижегородской области действует особый противопожарный режим. С 6 по 12 июля в Нижнем Новгороде ожидается аномально жаркая погода с температурой до +34 градусов.