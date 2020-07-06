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ЦСКА выразил соболезнования Виктору Ганчаренко в связи со смертью матери

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский футбольный клуб ЦСКА выразил в понедельник, 6 июля, соболезнования своему главному тренеру Виктору Ганчаренко в связи со смертью матери. Клуб опубликовал слова скорби и поддержки белорусскому наставнику на официальной странице в Twitter.

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Свои соболезнования выразили руководство, игроки и другие наставники команды, сообщает телеканал «360».

«Руководство и коллектив профессионального футбольного клуба ЦСКА, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Ганчаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — говорится в тексте.

Соболезнования также выразили в баскетбольном клубе ЦСКА и «Тинькофф — Российской премьер-лиге», передает RNS.

20 мая сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Ганчаренко. Новый контракт белорусского специалиста продлится до конца сезона-2020/21.

Ганчаренко стал главным тренером красно-синих в 2016 году, пишет «Федеральное агентство новостей». Под его руководством ЦСКА завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером чемпионата России.

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