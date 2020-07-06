Хлебозавод Карелии оформил право на национальное блюдо

Руководство одного из хлебозаводов оформил право на национальное блюдо. Предприятие получило свидетельство о наименовании места происхождения товара. Продукции завода дали название «Калитка карельская». Как поясняют региональные власти, название «калитка» могут использовать другие предприятия республики. Главное — должен отличаться рецепт национальных пирожков. Бренд зарегистрирован внутри Карелии, поэтому в других регионах РФ производить точно такой товар нельзя. Наличие товарного знака выгодно экономически для правообладателя, так как подразумевает дополнительную поддержку от местных властей. Польза для региона — в развитии местной гастрономии.