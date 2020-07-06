Прямой эфир

Aston Martin выпустит копию автомобиля Джеймса Бонда

0
Фото: Aston Martin
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британская компания Aston Martin разработала копию модели DB5, которая снялась в 1964 году в фильме «Голдфингер» про Джеймса Бонда. Об этом 6 июня говорится в пресс-релизе бренда.

Отмечается, что поставки Aston Martin DB5 Goldfinger Continuation для клиентов начнутся во второй половине 2020 года. Всего будет выпущено 25 автомобилей. Все машины соберут вручную. На производство одной копии модели уходит 4500 часов.

Особенностями модели станут пуленепробиваемое лобовое стекло, выдвижные тараны, вращающиеся номерные знаки, а также муляж пулемета. В салоне установят телефон, пульт дистанционного управления для активации гаджетов и копию радара.

Модель оснастят четырехлитровым бензиновым мотором мощностью 290 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

16 августа 2019 года сообщалось, что спортивный автомобиль Aston Martin DB5, который в 1964 году принял участие в съемках фильма о Джеймсе Бонде «Голдфингер», был продан на аукционе в городе Монтеррей (США, штат Калифорния).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020