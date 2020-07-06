Луганский университет им. Шевченко решили переименовать

Луганский национальный университет (ЛНУ) перестанет носить имя Тараса Шевченко. Соответствующее решение вскоре должны опубликовать на сайте совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил журналист телеканала РЕН ТВ в понедельник, 6 июля.

Автор отмечает, что «луганские учебные заведения получают российскую аккредитацию», в связи с чем, по его мнению, название ЛНУ в честь Шевченко «вызывает у луганчан все больше вопросов». По словам журналиста, Шевченко являлся «украинским националистом» и никогда не был в Луганске.

В декабре 2019 года ректор ЛНУ имени Шевченко прошел аккредитацию в России по основным образовательным программам укрупненной группы направлений и специальностей «Образование и педагогические науки».

Луганский национальный университет имени Шевченко готовит специалистов с 1921 года, отмечается в сообщении на сайте вуза. Именно тогда в селе Мало-Николаевка Луганского округа были организованы педагогические курсы. Первоначально учебное заведение называлось Донецким институтом народного образования, но в 1934 году его преобразовали в Луганский государственный педагогический институт Народного комиссариата просвещения Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

В 1939 году президиум Верховного совета УССР присвоил педагогическому институту имя украинского поэта, художника Тараса Григорьевича Шевченко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году. После госпереворота на Украине жители Донбасса не признали новую власть, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию, которую переименовал в 2018 году в операцию объединенных сил.