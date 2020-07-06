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Женщина и ребенок погибли при ДТП в Волгоградской области

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Женщина и 12-летняя девочка погибли при столкновении двух машин на трассе в Волгоградской области. По факту ДТП проводится проверка.

Авария произошла на трассе Волгоград–Сальск. По данным Госавтоинспекции, автомобиль Nissan Tiida выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Santa Fe. Две пассажирки первого автомобиля получили значительные травмы. 49-летняя женщина и 12-летняя девочка скончались до приезда медиков, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру».

Водители обеих иномарок и 46-летняя пассажирка Hyundai госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько автомобилей столкнулись на дублере проспекта Мира. По предварительной версии, у одного из водителей произошел приступ астмы, и он совершил наезд на стоящие машины.

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